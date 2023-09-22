Боец из отряда «Бессмертный Сталинград» Сергей Ноздрин погиб в зоне СВО

Сергея сослуживцы запомнили как надежного товарища. ФОТО: телеграм-канал Андрея Гимбатова

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» 45-летний Сергей Ноздрин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- Боец погиб, исполняя свой воинский долг. Чтобы жили его дети, жили мы все, жила Родина, которую он беззаветно любил, - написал депутат в своем обращении.

Сергей Ноздрин отслужил в армии в 1990-х, был ефрейтором, начальником радиостанции. В начале 2023 года мужчина решил пойти добровольцем защищать Родину в рядах штурмового отряда «Бессмертный Сталинград».

Он получил позывной «Силач», который означает не физическую крепость, но и надежный характер. У мужчины осталась семья, двое дочерей. Прощание состоится на Ставрополье, где живет семья Сергея Ноздрина.