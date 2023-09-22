Под Волгоградом со дна Ахтубы подняли 5 тысяч кубометров отложений

Работы будут вестись без выходных. Фото: областная администрация.

В Волгоградской области начался основной этап расчистки реки Ахтуба в рамках нацпроекта «Экология». Первые пять тысяч кубометров отложений уже подняли со дна русла. Это только начало - специалистам предстоит извлечь около 7150 тысяч кубометров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, протяженность участка почти десять километров. Подрядчик уже все подготовил для того, чтобы осуществлять работу без выходных.

Ахтуба - это важнейшая река в Волго-Ахтубинской пойме, которая питает водой деревья и озера. Чтобы реабилитировать водный объект потребуется два года.

- Кроме расчистки, проект включает в себя благоустройство прибрежных территорий, компенсационные мероприятия по выпуску молоди рыб, - уточнили в администрации региона.