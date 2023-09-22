Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды22 сентября 2023 9:43

Волгоградская область готовится к празднованию Всемирного дня туризма

На протяжении недели в регионе пройдут туристические мероприятия
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгоградскую область приедут гости из других городов

В Волгоградскую область приедут гости из других городов

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области с 23 по 30 сентября пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню туризма. В программе походы, показы видеороликов о достопримечательностях региона, семинары и концерт для молодёжи. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

Неделя туризма начнется со студенческого похода в природный парк «Щербаковский». Позже для профессионалов отрасли запланирован семинар, посвященный цифровым инструментам продвижения туристических продуктов.

30 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в 17.00 состоится концерт молодых талантов, посвященный Дню туризма. Гости города-героя могут узнать больше о районах Волгоградской области из специальных видеороликов в рамках молодежного блог-тура «Путешествия не за горами».