Волгоградская область готовится к празднованию Всемирного дня туризма

В Волгоградскую область приедут гости из других городов Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области с 23 по 30 сентября пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню туризма. В программе походы, показы видеороликов о достопримечательностях региона, семинары и концерт для молодёжи. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

Неделя туризма начнется со студенческого похода в природный парк «Щербаковский». Позже для профессионалов отрасли запланирован семинар, посвященный цифровым инструментам продвижения туристических продуктов.

30 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в 17.00 состоится концерт молодых талантов, посвященный Дню туризма. Гости города-героя могут узнать больше о районах Волгоградской области из специальных видеороликов в рамках молодежного блог-тура «Путешествия не за горами».