Волгоградец подал в суд из-за испортившегося за 2,5 года воздушного шара

Фото шарика до и после "происшествия". Фото: пресс-служба облсуда.

Надувной шарик стал поводом судебных разбирательств между продавцом и покупателем в Волгограде. Интересный спор рассмотрел мировой судья участка № 137 в Дзержинском районе. Служитель Фемиды в иске прочитал следующее: 2,7 года назад волгоградец купил шар в виде свиньи из популярного детского мультика, однако за годы эксплуатации краска начала осыпаться. Покупатель искренне возмутился такому повороту и даже не поленился написать заявление в суд.

- Истец просил взыскать с продавца стоимость шарика 100 рублей, неустойку в размере 800 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, почтовые расходы в размере 151,99 рублей, - уточнили в пресс-службе облсуда.

В качестве доказательства волгоградец сделал несколько фото шара - до и после «происшествия». Продавец, получивший неожиданную претензию, в свою очередь искренне удивился, что его товар так долго прослужил и попросил суд отказать в удовлетворении странного иска.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, владельцу шарика не удалось доказать свою правоту.