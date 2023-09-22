В Волгограде сообщники ограбили семейную пару на улице

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 21 сентября, в полицию Волгограда обратилась семейная пара с заявлением о грабеже. По словам влюбленных, их обокрали прямо на улице. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло ночью у многоэтажного дома на улице Быстрова в Кировском районе.

- К ним подбежали двое неизвестных и стали наносить удары, а после чего отобрали часы и ювелирные украшения, - уточнили в полиции региона.

Как выяснили стражи порядка, нападавшими оказались мужчины 26 и 32 лет. Они нигде не работали, поэтому решили обокрасть случайных прохожих. Украшения сообщники успели сдать в скупку, а деньги потратили. На них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Каждому грозит по 10 лет колонии.