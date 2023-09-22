В Волгоград прибыли конкурсанты «Воспитателя года России – 2023»

52 воспитателей встретили на вокзале. Фото: комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Сегодня, 22 сентября, на вокзале Волгоград-1 встретили 52 педагогов из разных уголков страны, которые примут участие в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2023». Остальные воспитатели прибудут в течение дня. Впереди у них несколько дней конкурсных испытаний, сообщили в облкомобразования.

Финал конкурса, в котором сразятся за звание лучшего и обменяются опытом 89 воспитателей, пройдет в Волгограде с 23 по 27 сентября и станет самым многочисленным. Среди участников 62 воспитателя, по семь физруков и логопедов, восемь музыкальных руководителей, а также старшие воспитатели, дефектолог и педагог дополнительного образования. При этом 19 конкурсантов работают на селе. Первые испытания пройдут 24 сентября. В следующий тур выйдут лишь 15 участников.

Волгоград принимает финал благодаря победе Юлии Дорониной в конкурсе 2022 года.