В Волгограде поздно вечером дотла сгорел специальный трамвай

Мимо проезжающие водители запечатлели момент пожара. ФОТО: кадр видео из телеграм-канала ДТП и ЧП Волгограда

Накануне, 21 сентября, поздно вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся ремонтный трамвайный вагон. Волгоградцы заметили пламя на остановке «Монолит». Факт возгорания подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 22.28. Трамвайный вагон горел по всей площади 20 квадратных метров, - заявили в главке.

Ликвидировать возгорание спасателям удалось в 22.44. Точную причину возникновения пожара назвали в пресс-службе мэрии Волгограда. По словам специалистов, на остановке «Монолит» произошло короткое замыкание в сварочном оборудовании, находящимся в спецвагоне.

К счастью, пострадавших нет, а потеря специального трамвая не вызовет сложностей при работе на рельсах.

- В распоряжении транспортного предприятия находятся порядка 20 специальных вагонов различного назначения, - прокомментировали ситуацию в администрации Волгограда. - В парке предприятия имеется еще в достаточном количестве рельсошлифовательных трамваев.

В мэрии города-героя также отметили, что этот инцидент никак не скажется на скорости ремонта трамвайных путей.