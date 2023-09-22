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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:31

Техосмотр скоростных трамваев проводится на ул. 7-й Гвардейской в Волгограде

Трамваи линии СТ обслуживают под окнами волгоградцев
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чтобы не гонять вагоны по недостроенному пути, вагоны обслуживают на 7-й Гвардейской.

Чтобы не гонять вагоны по недостроенному пути, вагоны обслуживают на 7-й Гвардейской.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В сентябре 2023 года вагоны скоростного трамвая, которые вышли на усеченный маршрут СТ в подземку, технический персонал обслуживает на резервном кольце на улице 7-й Гвардейской в Центральном районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда.

- Транспортные предприятия в своей работе используют всю имеющуюся инфраструктуру, в том числе резервное кольцо, расположенное на улице 7-й Гвардейской, где находится специальная площадка и смотровая яма, - пояснили в администрации Волгограда.

Напомним, летом линию СТ закрыли на реконструкцию. Меняют рельсы и шпалы от баррикад до 39-й Гвардейской. Ко дню города скоростные трамваи пустили по маршруту «Ельшанка» - Центральный парк культуры и отдыха». Чтобы не гонять вагоны по еще строящемуся пути до депо в Краснооктябрьском районе, ночуют они в подземке. А на 7-й Гвардейской. Где сохранилось старое трамвайное разворотное кольцо специалисты «Метроэлектротранса» проводят профилактический технический осмотр.