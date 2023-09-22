Под Волгоградом прощаются с погибшим в СВО Сергеем Ивановым

Вечная память! Фото: администрация Руднянского района.

В пятницу, 22 сентября, в Волгоградской области провожают в последний путь 28-летнего участника специальной военной операции Сергея Иванова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Руднянского района, похороны начнутся в 10.30 часов на центральной площади в селе Матышево. Сергей Иванов отдал свою жизнь в ходе боев, он мужественно и честно защищал мирное население.

Сегодня на похороны придут родные и близкие, друзья, коллеги, а также односельчане и жители района. Прощание пройдет с соблюдением основных воинских почестей.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина.