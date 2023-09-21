Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и BMW под Волгоградом

В аварии пострадали три пассажира микроавтобуса. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное ДТП произошло в четверг, 21 сентября в Волжском Волгоградской области, намертво парализовав движение на улице Мира в час пик. По предварительным данным, устроил его 24-летний волгоградец, который летел на BMW по улице Мира в сторону улицы Александрова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, напротив дома №79 молодой человек вылетел на встречку и протаранил маршрутное такси №105а. За рулем микроавтобуса «Мерседес Бенц» ехал 48-летний водитель, в салоне было полно людей.

На место аварии примчались все экстренные службы, включая спасателей. Пострадали в ДТП 64-летняя и 40-летняя женщины, а также 12-летний школьник - все они ехали в маршрутке. Им понадобилась медицинская помощь, состояние пострадавших уточняется.

По предварительным данным, водитель БМВ вылетел на встречку. Фото: прокуратура Волгоградской области.

ГИБДД проводит проверку и разбирается с обстоятельствами и причинами ДТП, ход процессуальной проверки взяла на контроль и прокуратура Волгоградской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора по СМИ Оксана Черединина.