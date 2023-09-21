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НовостиОбщество21 сентября 2023 20:08

Камышанин Максим Волков погиб в СВО на Украине

Максим Волков из Волгоградской области погиб в спецоперации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На СВО погиб молодой камышанин Максим Волков. Фото: тг-канал администрации Камышина

На СВО погиб молодой камышанин Максим Волков. Фото: тг-канал администрации Камышина

Печальная весть пришла 21 сентября 2023 года из города Камышина Волгоградской области. В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб молодой камышанин Максим Волков, который проявил мужество и отвагу в бою, сообщили в администрации города.

- Максим Евгеньевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - говорится в некрологе.

Подробностей о погибшем бойце чиновники не приводят.

Редакция «Комсомольской правды» соболезнует родным и близким Максима Волкова и всех погибших на лини соприкосновения в зоне СВО.