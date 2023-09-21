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НовостиОбщество21 сентября 2023 16:44

В Волгограде 11 орденов Мужества передали семьям погибших

Военнослужащие, погибшие в зоне СВО, посмертно удостоились наград
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Родственники погибших получили награды своих героев. ФОТО: пресс-служба музея-панорамы "Сталинградская битва"

Родственники погибших получили награды своих героев. ФОТО: пресс-служба музея-панорамы "Сталинградская битва"

В Волгограде прошла торжественная передача Орденов мужества семьям погибших в зоне специальной военной операции бойцов. 11 военнослужащих были удостоены наград посмертно. Награждение прошло в музее-панораме «Сталинградская битва».

Ордена Мужества посмертно достались: прапорщику Владимиру Калаченко, прапорщику Василию Мельникову, младшему сержанту Сергею Логинову, сержанту Ивану Кожанову, рядовым Владимиру Сераштанову, Андрею Буцких, Михаилу Ястребову, Есбулату Мукатаеву, Павлу Ярда, Александру Илларионову и Виктору Уголькову.

В торжественной обстановке ордена семьям погибших передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.