В Волгограде 11 орденов Мужества передали семьям погибших

Родственники погибших получили награды своих героев. ФОТО: пресс-служба музея-панорамы "Сталинградская битва"

В Волгограде прошла торжественная передача Орденов мужества семьям погибших в зоне специальной военной операции бойцов. 11 военнослужащих были удостоены наград посмертно. Награждение прошло в музее-панораме «Сталинградская битва».

Ордена Мужества посмертно достались: прапорщику Владимиру Калаченко, прапорщику Василию Мельникову, младшему сержанту Сергею Логинову, сержанту Ивану Кожанову, рядовым Владимиру Сераштанову, Андрею Буцких, Михаилу Ястребову, Есбулату Мукатаеву, Павлу Ярда, Александру Илларионову и Виктору Уголькову.

В торжественной обстановке ордена семьям погибших передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.