Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 16:13

Волгоградцы жалуются на массовый сбой у абонентов МТС

В Волгограде сбоит сеть МТС
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы негодуют по поводу отсутствия связи

Волгоградцы негодуют по поводу отсутствия связи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде сегодня, 21 сентября, у владельцев мобильной связи МТС на протяжении всего дня наблюдался массовый сбой. Волгоградцы отметили, что до них никто не может дозвониться, а они сами не могут звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом.

- Перебои начались около 12.30. Периодически прорываются звонки, а так, в целом, приходится довольствоваться домашним интернетом, чтобы хоть как-то связаться, - пишут "КП-Волгоград" читатели.

Волгоградцы также пребывают в растерянности на улице, ведь интернет не работает, а значит воспользоваться навигатором нельзя. В сервисе "Сбой РФ" сообщили, что перебои в работе МТС были зафиксированы не только в Волгограде, но и в других регионах России.

Когда связь наладится, мобильный оператор не уточняет.