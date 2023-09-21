Волгоградцы жалуются на массовый сбой у абонентов МТС

Волгоградцы негодуют по поводу отсутствия связи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде сегодня, 21 сентября, у владельцев мобильной связи МТС на протяжении всего дня наблюдался массовый сбой. Волгоградцы отметили, что до них никто не может дозвониться, а они сами не могут звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом.

- Перебои начались около 12.30. Периодически прорываются звонки, а так, в целом, приходится довольствоваться домашним интернетом, чтобы хоть как-то связаться, - пишут "КП-Волгоград" читатели.

Волгоградцы также пребывают в растерянности на улице, ведь интернет не работает, а значит воспользоваться навигатором нельзя. В сервисе "Сбой РФ" сообщили, что перебои в работе МТС были зафиксированы не только в Волгограде, но и в других регионах России.

Когда связь наладится, мобильный оператор не уточняет.