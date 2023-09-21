Волгоградские врачи спасли мужчину от инсульта, охладив его тело до 22 градусов

Врачи сделали очень сложную операцию ФОТО: комитет здравоохранения Волгоградской области

Специалисты филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов в городе Волжский Волгоградской области сделали сложную операцию мужчине с аневризмой. Для устранения расширения аорты врачам делать пришлось три хирургические манипуляции, охладив тело пациента до 22 градусов. Об этой удивительной истории сообщает Облздрав.

Александру Кургузову изначально поставили страшный диагноз «аневризма восходящего отдела и дуги аорты». Когда прием лекарств перестал помогать, и он решил обратиться в больницу. УЗИ показало, что проблемы есть и с другими артериями, а значит, риски велики.

Тем не менее, врачи решились выполнить одномоментно сразу три операции: аорто-коронарное шунтирование огибающей артерии, протезирование отдела аорты и протезирование дуги аорты. Для этого пришлось охладить тело пациента до 22 градусов, чтобы кровообращение во всем теле, кроме головного мозга, было остановлено приблизительно на час.

Эта операция слишком сложная и требует серьезной квалификации, технологий и современного оборудования. Но врачи справились с этой задачей, операция прошла успешно. Пациент прошел раннюю реабилитацию, сейчас находится в стационаре учреждения, и в ближайшую неделю его будут готовить к выписке.