У «семерки» отлетело колесо: ВАЗ-2107 вылетел на встречку и протаранил иномарку на севере Волгограда

У ВАЗа отлетело на ходу колесо. Результат. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские автомобилисты вечером 21 сентября 2023 встали в пробку из-за ДТП в Тракторозаводском районе, где из-за оторвавшегося колеса ВАЗ-2107 вылетел на встречку и протаранил иномарку. Сейчас на месте аварии на улице Николая Отрады на Спартановке работают сотрудники ГИБДД. Движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.

- Движение на участке дороги затруднено. Приняты меры по оперативной ликвидации последствий ДТП, - рассказали в ведомстве.

На данный момент известно, что авария на Спартановке случилась около 16.15. Водитель «ВАЗ-2107» ехал по Первой продольной, когда у машины на ходу оторвалось переднее колесо. «Семерка» вылетела на встречку, где врезалась в «Дэу Нексия». Помощь медиков понадобилась пассажирке ВАЗа. Покореженные машины перегородили дорогу, а тут как раз начинается час пик.