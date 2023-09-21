На Мамаевом кургане в Волгограде около тысячи кадет приняли присягу

Кадеты приняли присягу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 21 сентября на Мамаевом кургане прошла церемония посвящения в кадеты. В торжественной обстановке на главной высоте России приняли присягу и получили новое звание около тысячи волгоградских школьников, в том числе 400 кадет из полицейских классов, сообщили в региональном главке МВД России.

- Звание «Кадет МВД» в торжественной обстановке присвоено почти 400 учащимся полицейских классов, - рассказали в ведомстве.

На присягу к подножию величавого монумента "Родина-мать зовет!" пришли не только ребята, но родители школьников, руководство регионального главка и городского управления МВД.

Напомним, кадетское движение в Волгограде и области развивается и растет с каждым годом. Свои кадеты есть не только у МВД, но и других силовых ведомств. Учебу в специализированном классе выбирают все больше мальчишек и девчонок.