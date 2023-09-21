В Волгоградских магазинах нашли опасное мясо цыпленка

Мясо в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградские магазины попало куриное мясо сомнительного происхождения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, партию опасного продукта удалось вычислить благодаря мониторингу системы «Меркурий». Производитель неверно оформил документы, чтобы скрыть качество товара.

- Оформлены документы на полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера (грудка) «замороженная» с указанием способа хранения при транспортировке «охлаждаемые». В дальнейшем продукция была направлена на реализацию в пищу людям, - уточнили в ведомстве.

Предпринимателя предупредили, что последующее нарушение повлечет серьезные последствия.