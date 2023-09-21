На 13% увеличился объем бюджета Волгоградской области с начала 2023 года

Доход области увеличился по сравнению с прошлым годом Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградской области показатели доходов показывают устойчивый рост. Только с начала 2023 года поступления в областной бюджет увеличились на 13% или на 13,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает комитет финансов Волгоградской области.

На данный момент налоговые и неналоговые доходы бюджета региона достигли более 77 миллиардов рублей. Это на 17% или же на 11,3 миллиардов рублей больше прошлогодних показателей с января по август.

Также больше показателей аналогичного прошлогоднего периода оказались и безвозмездные поступления – в казну региона поступило 36 миллиардов рублей, что на 5,1% выше, чем в 2022 году.

Расходы областного бюджета с начала 2023 года составили 105 миллиардов рублей, из них на финансирование нацпроектов было направлено 20,6 миллиардов рублей.

На сферу образования направлено 23 миллиарда рублей, в здравоохранение — 11,4, в качестве мер соцподдержки — более 6,5 миллиарда, на улучшение жилищных условий детей-сирот, малоимущих и других — 2,1 миллиарда рублей. На благоустройство было потрачено более 700 миллионов рублей, на модернизацию образовательных учреждений — 416,5 миллиона.

В социально-значимые объекты и инженерную инфраструктуру, такую как школы, детские сады и учреждения культуры и спорта направили 6,3 миллиарда из бюджета. На развитие дорожного хозяйства ушло 13,2 миллиардов рублей.

На 4,7 миллиарда рублей увеличился общий объем финансирования бюджетов муниципальных образований по сравнению с прошлогодними показателями. Таким образом, на начало сентября сумма финансирования муниципалитетов составила 35,1 миллиарда рублей.