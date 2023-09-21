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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:36

Глава Камышина Станислав Зинченко пошел на третий срок

В Волгоградской области депутаты избрали главу третьего по величине города
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
У Камышина старый новый глава.

У Камышина старый новый глава.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области сегодня, 21 сентября 2023 года, депутаты избрали главу третьего по величине города – Камышина. На свой третий срок пошел прежний городской глава – 55-летний Станислав Зинченко. За него на своем первом заседании проголосовало большинство депутатов нового созыва Камышинской городской Думы, сообщили в администрации города.

Выбрали депутаты и свое руководство. Председателем Камышинской городской Думы стал Владимир Пономарев, заместителем - Иван Иванов.

Напомним, Станислав Зинченко работает градоначальником в Камышине с марта 2014 года. До этого был вице-мэром.