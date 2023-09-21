В Волгограде безбилетник из троллейбуса оказался в розыске

В троллейбусах ловят не только "зайцев". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде контролеры МУП «Метроэлектротранс» не только ловят безбилетников, но и помогают задерживать находящихся в розыске преступников. Так, 20 сентября во время совместного с полицией рейда в салоне троллейбуса №8к поймали двоих не заплативших за проезд пассажиров. Один из них оказался в розыске и поехал в полицию из-за 32 «сэкономленных» рублей, второй отделался штрафом, сообщили в «МЭТ». И это не единственный случай.

- Летом 2023 года в ходе аналогичного рейда была задержана женщина, объявленная в розыск по подозрению в совершении кражи, - рассказали на предприятии.

Кстати, безбилетники порой устраивают скандал, не желая платить штраф и покидать салон. Одной такой даме, из-за которой движение общественного транспорта встало на час, выписали не только штрафы, но компенсацию за простой. Женщину, которая заплатила за свой дебош около 5 тысяч рублей, поймали без билета снова и на этот раз она вышла тихо и мирно ждала составления протокола. Всего же за год на 2500 оштрафовали уже 2220 волгоградцев, которые пожалели 32 рубля на проезд.