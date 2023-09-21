В Волгограде фирму микрозаймов оштрафовали на 50 тыс. рублей за выбивание долгов

Приставы следят за работой коллекторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде микрокредитную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей за выбивание долгов незаконными способами. Жителю города кредиторы названивали и слали сообщения с неизвестного номера, использовали методы психологического давления, а также грозились приехать к нему домой. За что и поплатились, сообщили в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

- Кредиторы применяли недопустимые законом методы для погашения возникшего долга по займу, – отметили в ведомстве.

Постановление о штрафе в 50 тысяч уже вступило в законную силу.

Волгоградцам напоминают, что по закону кредитор или его представитель может использовать для звонков и отправки сообщений только те абонентские номера, которые им выделены. Скрывать информацию о номере запрещено.