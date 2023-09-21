Под Волгоградом парк «Гидростроитель» закроют ради студентов

Для студентов устроят практически закрытую вечеринку Фото: Юлия ЕРМАКОВА

Парк «Гидростроитель» в городе Волжском Волгоградской области закроется на один день, 29 сентября. Но, правда, только для обычных посетителей. Об этом сообщает администрация парка.

- Приносим извинения за неудобство и просим заранее скорректировать свой маршрут, - говорится в сообщении.

С 15.00 до 20.00 в парке рядом с ДК ВГС пройдет закрытое городское мероприятие «Посвящение в студенты». В течение 5 часов посещение общественного места будет ограничено, чтобы не создавать большое скопление людей в одном месте.