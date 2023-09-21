Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Алексеем Дерюгиным. Фото: Александр Шевченко.

21 сентября я Волгоградской области проводили в последний путь участника спецоперации Алексея Дерюгина из Жирновского района. Сотни жителей пришли, чтобы проститься с героем. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru глава Александр Шевченко, собрались родные и близкие, друзья и коллеги, а также учителя и ученики школы №3 и техникума, где учился Алексей.

- Говорить о потерях очень тяжело. Тяжело переживать, когда война забирает таких вот ребят. Молодых, активных, любящих свою страну. Для каждого из нас в отдельности и для нашей родины в целом потеря настоящего патриота - это невосполнимая утрата, - выразил слова соболезнования глава администрации Жирновского района Александр Шевченко.

Похороны прошли с соблюдением воинских почестей.