В Волгограде разработали концепцию благоустройства ул. Островского

Так может выглядеть улица Островского. Фото: Центр «ВЯЗ»

Концепцию благоустройства улицы Островского в Центральном районе разработали в Волгограде. Архитекторы Центра «ВЯЗ» предлагают обустроить пешеходные зоны и добавить зелени на улице, где расположены гостиница «Интурист», ЦУМ и купеческий особняк, сообщили в центре компетенций по вопросам городской среды. Речь идет об участке протяженностью всего 278 метров.

- Преображение данной территории станет продолжением концепции благоустройства улицы Мира, - рассказали в центре ВЯЗ.

Уникальна улица Островского не только тем, что на ней сохранились исторические здания. Также она проходит сквозь жилой двор и соединяется с улицами Комсомольской и Мира. Архитекторы решили «подсветить» ее особенности и архитектурную значимость. Вдоль улицы предлагают обустроить пешеходные зоны и создать удобные подходы. Будут здесь и лавочки, и освещение, а также молодые деревья и живая изгородь вдоль здания Ростелекома.