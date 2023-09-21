В Волгограде детская поликлиника №3 открывается после модернизации

В детской поликлинике №3 в Волгограде завершили капремонт. Фото: облздрав.

В отделении детской поликлиники №3 на Бехтерева в Тракторозаводском районе Волгограда завершился капремонт в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, медучреждение оснастили современным оборудованием.

- В порядок приведены кровля, фасад, отремонтированы педиатрический и терапевтический кабинеты, процедурные и другие помещения. Заменены инженерные системы, напольное и потолочное покрытия, приобретена новая мебель, - уточнили в облздраве.

Отметим, что и в других поликлиниках города-героя проводится ремонт. Так, преобразились два корпуса поликлиники № 1 по на Ополченской, обновлены здания поликлиник № 3 на Костюченко и Бехтерева, сейчас завершаются работы в подразделении на Шурухина. Также сейчас проводится капремонт в больнице №4.