Железнодорожный переезд на Городище закроют на ночь в Волгограде 21 сентября

Через пути будет не проехать с полуночи до 6 часов утра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Второй раз за неделю на границе Волгограда и райцентра Городище на ночь закроют на ремонт железнодорожный переезд на 1062 км перегона Пост 6 км – Разгуляевка. В четверг, с 22.00 до 24.00 часов 21 сентября 2023 года автомобили будут пускать через переезд по сигналу регулировщика, с полуночи до 6 часов утра 22 сентября пути в месте соединения улицы Краснополянской в Дзержинском районе с улицей 62-й Армии в Городище будет не проехать, сообщили в пресс-службе приволжской железной дороги.

- В Волгограде объезд возможен по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая и автомобильной дороге М-6 «Каспий», в рабочем поселке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева, рассказали в ПривЖД.

Волгоградских автомобилистов, чей путь в ночь на пятницу лежит из Волгограда в Городище и обратно, просят заранее планировать маршрут.