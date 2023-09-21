В Волгограде за неделю подорожали помидоры и бананы

Сезонные помидоры на удивление становятся все дороже и дороже Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области вновь подорожали некоторые продукты. По результатам еженедельного мониторинга цен Волгоградстата, ощутимее всего в регионе цены сказались на свежих помидорах - на 24,1% и теперь томаты в среднем стоят 76 рублей за килограмм.

Продолжают дорожать бананы – за неделю цена на них поднялась на 7,1%, теперь они обойдутся волгоградцам в 108,61 рубля за килограмм.

К счастью, некоторые продукты снизились в цене. Так за неделю на 3,3% подешевела сметана, на 3,1% - яблоки, на 5% – лук репчатый, на 2,5% – гречневая крупа. Также дешевле стали свинина, маргарин и белокочанная капуста.