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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:03

СК ищет очевидцев гибели жителя Волгограда от упавшей на голову фанеры

Свидетелей момента гибели мужчины в центре Волгограда ищет СК
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК ищет очевидцев.

СК ищет очевидцев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

СК Волгограда ищет свидетелей гибели 50-летнего мужчины в центре города-героя. Трагедия произошла 11 июля 2023 года на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Горожанин шел мимо дома №5а на улице Краснознаменской. На него упал фанерный лист. От травмы головы мужчина умер в больнице.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 2016 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть).

СК просит очевидцев рассказать обстоятельства случившегося следователям. Контакты для связи: 8937-567-84-29, 8(8442)36-86-09, 8(8442)33-88-13, соцсети.