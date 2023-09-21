СК ищет очевидцев гибели жителя Волгограда от упавшей на голову фанеры

СК ищет очевидцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СК Волгограда ищет свидетелей гибели 50-летнего мужчины в центре города-героя. Трагедия произошла 11 июля 2023 года на пешеходной зоне сквера имени Пушкина. Горожанин шел мимо дома №5а на улице Краснознаменской. На него упал фанерный лист. От травмы головы мужчина умер в больнице.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 2016 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть).

СК просит очевидцев рассказать обстоятельства случившегося следователям. Контакты для связи: 8937-567-84-29, 8(8442)36-86-09, 8(8442)33-88-13, соцсети.