Волгоградская полиция поймала мошенницу из Свердловской области

Полиция задержала мошенницу. Фото: Константин КОРЕПАНОВ

22-летняя аферистка Екатеринбурга обманула жителя Волгоградской области через сайт объявлений. Мужчина из Фроловского района обратился в полицию с заявлением, что намеревался купить крупный рогатый скот, перечислил 30 тысяч рублей, но продавец исчез. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, благодаря оперативности удалось найти мошенницу.

- Женщина был задержана фроловскими оперативниками по месту жительства в городе Екатеринбурге и в ближайшее время будет доставлена в город Фролово для проведения следственных действий, - уточнили в полиции региона.

На нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Аферистку ждет реальный срок. Сейчас стражи порядка устанавливают возможных потерпевших.