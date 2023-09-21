В Волгоградской области хулиганы сожгли здание школы

Пожарным быстро удалось потушить пожар Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Накануне, 20 сентября, поселке Линево Жирновского района Волгоградской области произошел пожар. По предварительной версии, толпа хулиганов подожгла деревянное здание восьмилетней школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко.

По словам главы, школа сейчас не эксплуатируется, а потому могла стать приманкой для хулиганов. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыл глава поселения Геннадий Лоскутов. Никто не пострадал.

По сообщения пресс-службы регионального ГУ МЧС России, информация о возгорании поступила в 18.25, потушить огонь удалось в 18.39. Огнем оказалась охвачена деревянная обрешетка кровли здания на площади 300 квадратных метров.