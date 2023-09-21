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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:52

Под Волгоградом двое водителей ВАЗов погибли в жестких авариях

В Волгоградской области в ДТП погибли два водителя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Смертельная авария.

Смертельная авария.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 20 сентября, на трассах в Волгоградской области двое водителей ВАЗов скончались в результате аварий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, одно ДТП произошло в Николаевском районе поздно ночью. 38-летний мужчина за рулем «десятки» съехал с дороги «Кумысолечебница - Раздольное». Перевернувшуюся машину нашли на обочине, мужчина к тому времени уже погиб.

В Дубовском районе около восьми вечера на 627 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 44-летний мужчина на «четырнадцатой» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель».

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте, - уточнили в полиции региона.