Под Волгоградом двое водителей ВАЗов погибли в жестких авариях

Смертельная авария. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 20 сентября, на трассах в Волгоградской области двое водителей ВАЗов скончались в результате аварий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, одно ДТП произошло в Николаевском районе поздно ночью. 38-летний мужчина за рулем «десятки» съехал с дороги «Кумысолечебница - Раздольное». Перевернувшуюся машину нашли на обочине, мужчина к тому времени уже погиб.

В Дубовском районе около восьми вечера на 627 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 44-летний мужчина на «четырнадцатой» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель».

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте, - уточнили в полиции региона.