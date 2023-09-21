Горчичный фестиваль пройдет в Волгограде 23 сентября

Гостям расскажут о горчице и покажут, как приготовить из горчицы масло и мыло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу, 23 сентября 2023 года, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет фестиваль «Волгоград. Сарепта — горчичная столица». В программе мероприятий с 16.00 до 19.00 – концерт, викторины, мастер-классы, дегустации и ярмарка, полевая кухня и тематические фотозоны, свободное посещение выставок и многое другое. Вход на уличные площадки – свободный, часть программы – по билетам и предварительной записи.

В 2023 году горчичный фестиваль пройдет под девизом «Знакомьтесь: Горчица!». Гостям расскажут о горчице и покажут, как приготовить из нее масло и мыло, и даже угостят особым чаем. Не заблудиться на площадках фестиваля поможет путеводитель, который гостя выдадут на входе.

Программа горчичного фестиваля в Волгограде 23 сентября 2023: куда сходить