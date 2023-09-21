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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:21

Под Волгоградом построят закрытый тир почти за полмиллиарда рублей

В 466 млн рублей обойдется строительство нового тира на территории авиационного клуба
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Тренироваться в новом тире смогут посетители авиаклуба

Тренироваться в новом тире смогут посетители авиаклуба

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области построят новый спортивный объект на базе авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза Александра Числова. Там возведут новый тир закрытого типа за 466 миллионов рублей, что подтверждает лот на сайте госзакупок.

Почти за полмиллиарда собираются возвести одноэтажное здание тира, где будут размещены три галереи на 25, 50 и 100 метров. В целом, тир будет рассчитано на 27 стрелковых мест. Также здесь построят тренерскую, комнаты для хранения, учебный класс и медкабинет.

Тир собираются ввести в эксплуатацию 30 сентября 2024 года.