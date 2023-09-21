Под Волгоградом построят закрытый тир почти за полмиллиарда рублей

Тренироваться в новом тире смогут посетители авиаклуба Фото: Евгения ГУСЕВА

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области построят новый спортивный объект на базе авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза Александра Числова. Там возведут новый тир закрытого типа за 466 миллионов рублей, что подтверждает лот на сайте госзакупок.

Почти за полмиллиарда собираются возвести одноэтажное здание тира, где будут размещены три галереи на 25, 50 и 100 метров. В целом, тир будет рассчитано на 27 стрелковых мест. Также здесь построят тренерскую, комнаты для хранения, учебный класс и медкабинет.

Тир собираются ввести в эксплуатацию 30 сентября 2024 года.