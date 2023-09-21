В Волгограде электросамокатчик протаранил скорую помощь

Прокат электросамокатов. Фото: Оксана Астахова

Накануне, 20 сентября, в Волжском произошло ДТП с участием машины скорой помощи, ехавшей по вызову. Врачам так и не удалось добраться до пациента, так как у АЗС в автомобиль врезался мужчина на электросамокате. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ КССМП, авария случилась примерно в 23.00 часов, то есть в темное время суток.

- В результате у машины было повреждено боковое зеркало со стороны водителя, сотрудники бригады не пострадали. На место прибыли сотрудники ГИБДД, - уточнили в ГБУЗ КССМП.

Водитель самоката отказался от осмотра и уехал с места происшествия. Никто из сотрудников скорой не пострадал. Вызов пришлось передать коллегам, которые вовремя оказали необходимую помощь пациенту.