Сирены завоют 4 октября в Волгоградской области

В регионе проверят готовность системы оповещения населения Фото: Архив "КП"

Тревожные сирены завоют 4 октября 2023 года в Волгограде и других населенных пунктах Волгоградской области. Жителям региона переживать не стоит – это будет лишь плановая комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае ЧС, которую дважды в год проводят как учения, сообщили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

- Мероприятие носит плановый характер, и проводится два раза в год, - подчеркивают в ведомстве.

Задействуют в ходе проверки автоматизированной системы централизованного оповещения вой сирен. Также волгоградцы услышат сигнал «Внимание всем!» из громкоговорителей. Волгоградцев просят сохранять спокойствие.