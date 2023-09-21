В Волгограде в ЦПКиО на 8-метровой высоте выступят гимнастки

Гимнастки покорят колесо обозрения. Фото: администрация ЦПКИО.

В последнее воскресенье сентября в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда воздушные гимнастки покорят колесо обозрения - спортсменки выступят на высоте 8 метров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, шоу организовали ученицы Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Волгоградской области.

Фото: администрация ЦПКИО.

13 девушек подготовили завораживающее выступление на опорах колеса обозрения. Увидеть это шоу смогут все желающие. Кстати, это первый подобный номер в исполнении воздушных гимнасток в России.

Также в парке 23 и 24 сентября пройдут мастер-классы, концерт, дискотека, финал конкурса «Мисс Парк». Вход свободный. Шоу гимнасток состоится 24 сентября в 18.00 у колеса обозрения.