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НовостиОбщество20 сентября 2023 15:08

В Волгограде мэрию покинула главная по социальной политике

Рената Кострова уволилась с должности председателя комитета жилищной и социальной политики
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Руководитель комитета уволилась, найдя новую работу.

Руководитель комитета уволилась, найдя новую работу.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В администрации Волгограда очередные кадровые перестановки. 20 сентября 2023 года последний день в мэрии отработала главная по социальной политике. Рената Кострова нашла более интересную работу и уволилась с должности председателя комитета жилищной и социальной политики, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Рената Владимировна уволилась с должности председателя комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, - рассказали в мэрии.

Рената Кострова работала на руководящей должности в мэрии с 2019 года. Начальство ее работу оценивает высоко. В ведении комитета под ее руководством переселение из аварийного жилья, выдача субсидий на оплату коммуналки, компенсации школьникам за проезд и другие меры соцподдержки.