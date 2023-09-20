В Волгограде мэрию покинула главная по социальной политике

Руководитель комитета уволилась, найдя новую работу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В администрации Волгограда очередные кадровые перестановки. 20 сентября 2023 года последний день в мэрии отработала главная по социальной политике. Рената Кострова нашла более интересную работу и уволилась с должности председателя комитета жилищной и социальной политики, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Рената Владимировна уволилась с должности председателя комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, - рассказали в мэрии.

Рената Кострова работала на руководящей должности в мэрии с 2019 года. Начальство ее работу оценивает высоко. В ведении комитета под ее руководством переселение из аварийного жилья, выдача субсидий на оплату коммуналки, компенсации школьникам за проезд и другие меры соцподдержки.