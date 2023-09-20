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НовостиНедвижимость20 сентября 2023 14:52

Два района Волгограда оставят без света 21 сентября

В списке адресов на отключение электричества 21 сентября 2023 года дома Дзержинского и Красноармейского района Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На электросетях будут проводить плановые работы.

На электросетях будут проводить плановые работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно отключат свет из-за плановых работ энергетиков в четверг в двух районах Волгограда. В списке адресов на отключение электричества 21 сентября 2023 года дома Дзержинского и Красноармейского района областного центра, сообщили в компании «Россети Юг».

Так, в Дзержинском районе Волгограда 21 сентября 2023 года с 9.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев без электроснабжения окажутся жители пяти улиц по адресам: ул. Березовская, 15, 17, ул. Быковская, 14, ул. Двинская, 55-63, ул. Енотаевская, 2, 4, 12, 14, 14а, -28, 1-5, 5а, 7-29, а также дом на проспекте Жукова, 28.

В Красноармейском районе в этот четверг локальный блэкаут запланирован с 12.00 до 16.00 на трех улицах: ул. Адмирала Макарова, 11а, 13а, п. Нагорный, 3-9, 19, 4а, 6, 16-18, 17 и ул. Тросовая, 1а, 1б, 1в, 1-13, 2а, 2б, 2-20.