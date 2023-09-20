Маломобильных волгоградцев бесплатно возят на вакцинацию

Волгоградцев из сел возят на прививки и обратно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителей отдаленных населенных пунктов Волгоградской области бесплатно возят на прививки. С начала 2023 года в пункты вакцинации на спецтранспорте доставили около 17,7 тысячи человек. Чаще всего это маломобильные и пожилые люди, сообщили в облкомсоцзащиты.

- Чтобы воспользоваться услугой мобильных бригад, необходимо обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства, - рассказали в ведомстве.

Возят пожилых людей в больницы, поликлиники, ФАПы и кабинеты врача общей практики, где действуют пункты вакцинации и можно пройти диспансеризацию, 36 автомобилей класса «универсал». Доставка туда и обратно доступна жителям всех районов региона. Для этого нужно оставить заявку медработнику. После назначат дату и время, составят маршрут и выделят транспорт.

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