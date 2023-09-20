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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:33

В Волгограде электросамокатчика оштрафовали за наезд на пешехода

Волгоградца оштрафовали на 1 тысячу рублей за аварию на электросамокате
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд озвучил постановление.

Суд озвучил постановление.

Фото: Игорь БУЛАТОВ

20 сентября Дзержинский райсуд оштрафовал Кирилла Ш., сбившего на электросамокате женщину в центре Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, молодой человек заплатит всего 1 тысячу рублей. сама авария произошла на улице Краснознаменской.

- Управляя самокатом «Whoosh», двигаясь по тротуару вдоль улицы Краснознаменская, совершил наезд на пешехода, тем самым нарушил ПДД РФ. Потерпевшая после столкновения получила телесные повреждения в виде перелома лодыжки, - сообщили в облсуде.

Кирилл Ш. не стал отрицать свою вину. Суд тоже признал его неправым в данной ситуации. Постановление не вступило в силу.