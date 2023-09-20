В Волгограде электросамокатчика оштрафовали за наезд на пешехода

Суд озвучил постановление. Фото: Игорь БУЛАТОВ

20 сентября Дзержинский райсуд оштрафовал Кирилла Ш., сбившего на электросамокате женщину в центре Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, молодой человек заплатит всего 1 тысячу рублей. сама авария произошла на улице Краснознаменской.

- Управляя самокатом «Whoosh», двигаясь по тротуару вдоль улицы Краснознаменская, совершил наезд на пешехода, тем самым нарушил ПДД РФ. Потерпевшая после столкновения получила телесные повреждения в виде перелома лодыжки, - сообщили в облсуде.

Кирилл Ш. не стал отрицать свою вину. Суд тоже признал его неправым в данной ситуации. Постановление не вступило в силу.