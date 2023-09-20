Под Волгоградом мотострелки ЮВО выполняют вождение на плаву

Специалисты отработали упражнения по вождению на специально оборудованном вододроме. ФОТО: ЮВО

Под Волгоградом на общевойсковом полигоне Прудбой механики-водители боевых машин мотострелкового соединения Южного военного округа отрабатывают вождение БМП-2, БМП-3 и БТР-82А на воде. Как сообщает пресс-служба ЮВО.

Специалисты отработали упражнения по вождению на специально оборудованном вододроме. На плаву военные машины обходили специальные буйки выполняли развороты и отрабатывали другие маневры.

Перед началом практики военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки, а также прошли курс теоретических и практических занятий по вождению боевых машин на специализированной трассе в экстремальных условиях.