В Волгограде поймали 16-летнего наркоторговца

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде поймали 16-летнего подростка за торговлю наркотиками. Сам юноша из Красноармейского района. В августе этого года он познакомился в сети с неизвестными и согласился заниматься раскладками запрещенных веществ.

- Подозреваемый, согласно отведенной ему роли, должен был заниматься изготовлением тайников с наркотическим средством, с последующим их фотографированием и указанием конкретных координат, - уточнили в следкоме региона.

В сентябре вместо того, чтобы ходить в школу, подросток искал тайник с закладкой, но был пойман сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.