В Волгограде поймали 16-летнего наркоторговца

СК возбудил уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Волгограде поймали 16-летнего подростка за торговлю наркотиками. Сам юноша из Красноармейского района. В августе этого года он познакомился в сети с неизвестными и согласился заниматься раскладками запрещенных веществ.
- Подозреваемый, согласно отведенной ему роли, должен был заниматься изготовлением тайников с наркотическим средством, с последующим их фотографированием и указанием конкретных координат, - уточнили в следкоме региона.
В сентябре вместо того, чтобы ходить в школу, подросток искал тайник с закладкой, но был пойман сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.