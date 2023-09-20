Реверсивное движение введут 20 сентября на Сарептском путепроводе в Волгограде

На мосту введут реверсивное движение. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На юге Волгограда, в Красноармейском районе, продолжают ремонтировать Сарептский путепровод. В ближайшую ночь МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» восстановит дорожное покрытие на той части моста, по которой сейчас идет автотранспорт. Из-за этого на путепроводе в ночь с 20 по 21 сентября 2023 года введут реверсивное движение по одной полосе, сообщили в мэрии.

- С 22.00 часов 20 сентября до 6.00 часов 21 сентября 2023 года проезжая часть на Сарептском путепроводе будет сужена до одной полосы, а движение машин организовано в реверсивном режиме, - рассказали в администрации Волгограда.

Укладывать асфальт решили ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Дожидаться окончания работ на реконструируемой половине путепровода не стали, так как нагрузка на открытую для авто часть моста возросла и движение стало попросту небезопасным.

Завершить основные работы и открыть движение по обеим частям Сарептского путепровода подрядчик планирует до конца 2023 года года. Вернуть машины на Марийский тоже хотят в этом году – на год раньше, чем думали.