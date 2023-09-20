Под Волгоградом овощевод заплатит 309 млн рублей за вредные удобрения

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

20 сентября Волгоградский облсуд решил взыскать с жителя Быковского района 309 млн рублей за причиненный почве ущерб. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, мужчина незаконно посадил на участке общей площадью 23 га огурцы, перец, арбузы и томаты, при этом обрабатывал земли удобрениями. Однако специалисты ЦЛАТИ по Волгоградской области обнаружили химикаты.

- Установлено содержание загрязняющих веществ «фосфат-ионы», «азот нитритный» в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил 309 645 180 рублей, - уточнили в облсуде.

Против овощевода сыграло то, что он решил использовать землю без каких-либо разрешительных документов. В итоге ему придется заплатить немаленькую сумму за загрязнение почвы. Мужчина пытался оспорить приговор, но апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.