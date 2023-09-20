Волгоградцам показали архивные фото медуниверситета с барельефом Сталина

Ранее считалось, что это фото не уцелело. ФОТО: пресс-служба ВолгГМУ

Волгоградскому государственному медицинскому университету собираются вернуть исторический облик. Волгоградцам даже показали уникальное архивное фото шестиэтажного здания, где на фасаде красуется барельеф Иосифа Сталина. Этот снимок выложили пресс-служба ВолгГМУ в своем телеграм-канале.

- Это фото Сталинградской областной партийной школы было опубликовано в журнале «Советская архитектура» в 1953 году, - говорится в сообщении телеграм-канала.

Стоит отметить - ранее считалось, что изображения главного корпуса с барельефом Иосифа Сталина не сохранились. Профиль вождя народа был демонтирован в 1961 году после развенчания культа Сталина.

Изображение холла медицинского вуза датировано 1952 годом. ФОТО: пресс-служба ВолгГМУ

Кроме того, специалистам удалось найти еще более ранний снимок вестибюля областной партийной школы. Фото датируется 1952 годом.

Напомним, что сейчас в шестиэтажном здании проводятся работы по капитальному ремонту фасада и кровли. Специалисты собираются воссоздать исторический облик бывшей партшколы.