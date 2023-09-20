Под Волгоградом бизнесмен перевозил почти 2,5 тысячи раков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области поймали индивидуального предпринимателя, пытавшегося незаконно вывезти на продажу крупную партию речных раков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, бизнесмен из Быковского района прятал в транспортном средстве 2448 особей. Как пояснил сам мужчина, он надеялся заработать деньги.

- Перевозка осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, - уточнили в ведомстве.

Предпринимателю объявили предостережение, а раков изъяли. Им повезло - заботливые сотрудники Россельхознадзора выпустили их обратно в реку.