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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:42

Под Волгоградом бизнесмен перевозил почти 2,5 тысячи раков

Россельхознадзор поймал волгоградца с крупной партией раков на продажу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом бизнесмен перевозил почти 2,5 тысячи раков

Под Волгоградом бизнесмен перевозил почти 2,5 тысячи раков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области поймали индивидуального предпринимателя, пытавшегося незаконно вывезти на продажу крупную партию речных раков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, бизнесмен из Быковского района прятал в транспортном средстве 2448 особей. Как пояснил сам мужчина, он надеялся заработать деньги.

- Перевозка осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, - уточнили в ведомстве.

Предпринимателю объявили предостережение, а раков изъяли. Им повезло - заботливые сотрудники Россельхознадзора выпустили их обратно в реку.