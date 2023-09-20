620 тысяч туристов за лето посетили Волгоградскую область

Волгоград и область стали привлекать больше туристов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За лето 2023 года Волгоградскую область посетили 620 тысяч туристов. Это превышает показатели прошлого летнего периода на 5,8%. Традиционно в Волгоград привлекают событийный и патриотический туристические направления. При этом больше всего путешественников в регионе зафиксировали в августе – 210 тысяч туристов, сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

- В августе в Волгоградской области состоялась серия фестивалей: «Волжские просторы», «ARTEMOFF», «Зело отменный плод!» и другие, - отмечают чиновники, так что фест в Урюпинске, Камышинский арбузный фестиваль поспособствовали росту турпотока.

На втором месте по посещаемости из летних месяцев оказался июнь с молодежным фестивалем #ТриЧетыре. Июль оказался наименее популярным у туристов. При этом загрузка гостиниц этим летом выросла на 2,2%, а туристы теперь предпочитают останавливаться в Волгограде не на одну ночь, а на два-три дня.