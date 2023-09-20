На юге Волгограда построят новую поликлинику на 1000 посещений в смену

В поликлинике будет своя лаборатория. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую шестиэтажную поликлинику, рассчитанную на 1000 посещений в смену, построят к концу 2025 года в Красноармейском районе Волгограда. Новый объект по проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» возведут на территории больницы №16. Проект строительства поликлиники уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в комитете строительства Волгоградской области.

- В здании оборудуют отделения доврачебной, неотложной и первичной медико-санитарной помощи взрослым пациентам, – рассказали в ведомстве.

Сейчас жителей Красноармейского района врачи принимают в старом здании 1954-го года постройки. Новая поликлиника при больнице №16 будет шестиэтажной, общая площадь помещений превысит 9,5 тысячи кв. метров. Участок под стройку занимает 50 тысяч кв. метров.

Помимо множества отделений - инфекционного, хирургического, терапевтического и диагностического - в поликлинике будут своя лаборатория и дневной стационар. Для перевозки пациентов и оборудования - грузопассажирский лифт. Так что маломобильные волгоградцы смогут свободно передвигаться по этажам.

Кроме того, по губернаторской программе новые поликлиники построят в Волжском, Камышине и Светлоярском районе.