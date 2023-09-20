В Волгоградской области простились с героем Михаилом Парежевым

Вечная память! Фото: соцсети.

В Волгоградской области состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации сержантом Михаилом Парежевым. Военнослужащий большую часть своей жизни посвятил защите Родины. Без колебаний поехал выполнять свой долг в зону СВО. Михаил проявил отвагу и смелость на поле боя, неоднократно спасал товарищей, за что посмертно был награжден орденом Мужества. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, медаль передали родственникам погибшего. Михаилу было 49 лет. У него осталась супруга.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей.

Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.