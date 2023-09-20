Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-10 рейтинга лучших автокредитов

Клиенты банка «Центр-инвест» могут оформить или рефинансировать автокредит на выгодных условиях. Фото: freepik.com

Аналитический департамент «Выберу.ру» составил в августе рейтинг лучших автокредитов на подержанные автомобили. Десятое место в рейтинге занял банк «Центр-инвест».

Эксперты сервиса «Выберу.ру» проанализировали условия автокредитов на подержанный транспорт ТОП-50 банков. При составлении рейтинга значимыми факторами являлись не только значение процентной ставки, наличие или отсутствие страхования, но и полная стоимость кредита.

Клиенты банка «Центр-инвест» могут оформить или рефинансировать автокредит на выгодных условиях без обязательного страхования КАСКО. Решение о страховании клиент принимает для себя самостоятельно, и на условия кредитования оно не влияет. Досрочное погашение осуществляется без штрафных санкций и дополнительных комиссий.

Банк «Центр-инвест» предлагает широкую линейку кредитных продуктов. Подробнее ознакомиться с условиями автокредитования банка «Центр-инвест» можно на сайте.

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